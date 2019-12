Wie viel kosten Ihre Weihnachtsgeschenke?

Umfrage. Das Weihnachtsgeschäft lässt im Einzelhandel die Kassen klingeln. Mama, Papa, Geschwister, Oma und Opa, jeder soll ein Geschenk zu Weihnachten bekommen. Da kann eine ganz schön große Summe zusammen kommen. Laut einer Statistik stiegen die Ausgaben für die alljährlichen Weihnachtsgeschenken im Jahr 2019 auf eine Summe von rund 475 Euro pro Kopf. Im vergangenen Jahr waren es noch 472 Euro. Geldgeschenke und Gutscheine gehören in diesem Jahr zu den beliebtesten Geschenken, das geht aus einer Umfrage im Auftrag der Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) hervor. Wie tief haben Sie in diesem Jahr für Weihnachtsgeschenke in die Tasche gegriffen? Machen Sie mit bei unserer Umfrage.