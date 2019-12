Der SchwäPo-/GT-Adventskalender: Türchen 23

Ein Tag vor Weihnachten hat noch unser Ellwanger Redakteur Jürgen Kunze einen Weihnachtstipp. Sein Tipp ist der Weihnachtsrock in Ellwangen. Seit mehreren Jahrzehnten gibt es nun schon diese Tradition. Es ist perfekt für diejenigen, die vor Weihnachten noch richtig in Stimmung kommen wollen.

Plätzchenrezepte, Glühwein-Geheimnisse oder Buchtipps - um Ihnen die Vorweihnachtszeit zu versüßen, verraten die Mitarbeiter der Redaktionen der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost ihre Weihnachtstipps. So unterschiedlich unsere Redakteurinnen und Redakteure sind, so unterschiedlich sind auch ihre Tipps. In den 24 kleinen Videos lernen Sie somit jeden Tag die Menschen hinter der Zeitung kennen.