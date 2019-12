21-Jähriger verursacht ohne Führerschein einen Unfall

Schwäbisch Hall. Am Samstag fuhr gegen 22.15 Uhr ein 21-Jähriger in Schwäbisch Hall die Daimerstraße in Richtung Michelfeld und überfuhr den dortigen Kreisverkehr und schleuderte anschließend nach links in die Umzäunung eines Grundstücks. Der 21-Jährige besitzt keinen Führerschein und war laut Polizeiinformationen zum Zeitpunkt des Unfalls deutlich unter Alkoholeinfluss. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5250 Euro geschätzt.