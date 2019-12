Vier Altpapiercontainer in Brand

Die an der Hausfassade des Gmünder Parlergymnasiums aufgestellten Altpapiercontainer wurden vermutlich vorsätzlich in Brand gesetzt.

Schwäbisch Gmünd. Am Montagmorgen gegen 3.15 Uhr wurde der Brand mehrerer Altpapiercontainer, welche an der Hausfassade des Gmünder Parlergymnasiums in der Haußmannstraße aufgereiht waren gemeldet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd versuchte die Polizei den Brand mit Handfeuerlöscher zu löschen, um ein Übergreifen auf das Gebäude zu vermeiden. Anschließend löschte die Freiwillige Feuerwehr noch das Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren die vier Altpapiercontainer vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Die Ermittlungen hinru dauern derzeit noch an.