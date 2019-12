Senioren finden Auto nicht mehr

Seit Freitag wird in Heidenheim ein Auto vermisst.

Heidenheim. Seit vergangenem Freitag sucht die Polizei einen grauen Hyundai in Heidenheim. Das Auto gehört einem Ehepaar aus dem Ostalbkreis. Laut Polizeiinformationen fuhren die Senioren am Freitag mit dem Auto nach Heidenheim, wo sie das Auto parkten, wusste das Ehepaar nicht mehr. Nachdem sich das Ehepaar kurz vor 16 Uhr trennte, fanden sie nicht mehr zusammen. Die 81-Jährige fand Hilfe bei der Polizei, die sie nach Hause brachte. Dort traf auch kurze Zeit später ihr Ehemann ein. Die Suche nach dem Auto hält aber weiter an. Denn das Ehepaar konnten nicht mehr sagen, wo sie den grauen Wagen mit dem Kennzeichen AA-KC 1467 abgestellt haben. Auch die Polizei hat das Auto seither nicht gefunden. Deshalb bittet sie nun um Hinweise von Zeugen: Wer weiß wo das Auto steht oder sonst Hinweise geben kann, sollte sich bei der Heidenheimer Polizei unter der Telefon-Nr. 07321/3220 melden.