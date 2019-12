Rabiater Ladendieb verletzt einen Zeugen

Schwäbisch Gmünd. Ein 77-jähriger Ladendieb verletzte am Samstagmittag einen 49-jährigen Zeugen schwer an der Hand, als er zum Drogeriemarkt zurückgeführt wurde. Wie die Polizei berichtet, habe der Zeuge ihn beobachtet, wie er zwei Parfüms klaute und damit den Laden verließ. Noch in dem Geschäftshaus wurde der Dieb vom Zeugen auf den Vorfall angesprochen. Erst als Mitarbeiter einer Security-Dienstes einschritten, konnte der rabiate Ladendieb in ein Büro des Drogeriemarkts zurückgeführt werden, wo seine Personalien aufgenommen wurden und das Diebesgut im Wert von rund 250 Euro sichergestellt werden konnte. Der Vorfall wurde am Montag polizeilich angezeigt, woraufhin gegen den Ladendieb entsprechende Strafanzeigen eingeleitet wurden.