Tanne in Flammen: Feuerwehr zeigt Gefahren an Weihnachten

In der dunklen Jahreszeit verbreitet das warme, flackernde warme Licht von Kerzen eine besinnliche Stimmung. Für viele gehören echte, brennende Kerzen auf dem Adventskranz oder am Tannenbaum einfach dazu. Doch eine kleine Unachtsamkeit genügt, um ein Feuer zu entfachen: Am 31. Dezember 2017 wurde die Bopfinger Feuerwehr zu einem Christbaumbrand gerufen, der auf das gesamte Zimmer übergegriffen hatte – eine Person wurde dabei schwer verletzt. „Die Gefahr geht meist von offenen Flammen aus, wobei die Beleuchtung am Weihnachtsbaum mit Kerzen doch sehr abgenommen hat“, erklärt Klaus Kurz, Feuerwehrkommandant in Bopfingen. Er ist seit 44 Jahren bei der Feuerwehr und in dieser Zeit hat er vier Christbaumbrände mitgemacht. „Die Gefahr ist nicht so hoch, wie allgemein angenommen wird“, sagt er weiter. Dies bestätigt auch Aalens Feuerwehrkommandant Kai Niedziella: „Christbaumbrände kommen eher selten vor, denn meist wird ein Übergreifen der Flamme schnell selbst bekämpft“, erzählt er.

Dennoch zeigt der Brand von 2017, dass die Gefahr nicht unterschätzt werden darf.

Deswegen rät der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg:

Kerzen gehören immer in eine standfeste, nicht brennbare Halterung.

Stellen Sie Kerzen nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen oder an einem Ort mit starker Zugluft auf.

Lassen Sie Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen!

Löschen Sie Kerzen an Adventskränzen und Gestecken rechtzeitig, bevor sie ganz heruntergebrannt sind.

Tannengrün trocknet mit der Zeit aus und ist dann umso leichter entflammbar – ziehen Sie solche Brandfallen rechtzeitig aus dem Verkehr.

In Haushalten mit Kindern sind elektrische Kerzen ratsam. Diese sollten den VDE-Bestimmungen entsprechen.

Achten Sie bei elektrischen Lichterketten – etwa auf dem Balkon – darauf, dass Steckdosen nicht überlastet werden.

Und wenn es doch einmal brennt: Rufen Sie die Feuerwehr

über das Notruf-Telefon 112

Geht man also sorgsam und verantwortungsvoll mit Kerzen und offenen Flammen um, kann einem besinnlichen und gemütlichen Fest nichts im Wege stehen.