Schickt uns euer schönstes Weihnachtsfoto!

Aufruf-Aktion: Was war Ihr schönstes Weihnachtserlebnis

Ein schöner Baum, die ganze Familie an einem Tisch, ein leckeres Festessen, oder das Haustier mit niedlicher Weihnachtsmütze: Die Fotomotive an Weihnachten sind vielfältig. Ob als Familienfoto für die nächste Weihnachtskarte oder als WhatsApp-Gruß an die fernen Verwandten und Freunde: Das Fest wird meist mit vielen Bilder festgehalten.

Was war Ihr schönstes Weihnachtserlebnis? Haben Sie schöne oder lustige Erinnerungen, die Sie gerne mit uns teilen möchten? Schicken Sie doch auch uns Ihre schönsten Weihnachtsbilder und Erinnerungen an: j.debler@sdz-medien.de. Wir freuen uns darauf!