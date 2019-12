So wird das Wetter an Weihnachten

Schneefall während des Gangs zur Kirche und bei der Bescherung wird auch in diesem Jahr für viele wieder nur ein Wunschtraum bleiben – die Realität sieht wieder einmal ganz anders aus. Das Wetter Heiligabend wird ziemlich ungemütlich. Es sind den Tag über einige teils kräftige Schauer unterwegs, dazu weht weiterhin ein lebhafter Westwind. Die Höchsttemperatur liegt bei sehr milden 8 Grad. Das Wetter an den beiden Weihnachtstagen wird zweigeteilt. Am ersten Feiertag fällt weiterhin teils kräftiger Regen, oberhalb etwa 500 Meter kann sogar mal die ein oder andere Schneeflocke fallen. Die Temperaturen gehen nämlich etwas zurück. Im Bergland gibt’s maximal 2 Grad, rund um Aalen werden es bis zu 5 Grad. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist es dann meist trocken und mit etwas Glück zeigt sich auch mal die Sonne. Ganz vereinzelt kann sich auch noch der ein oder andere kurze Schauer bilden. Die Höchsttemperatur liegt bei 4, örtlich auch 5 Grad.