Der SchwäPo-/GT-Adventskalender: Türchen 24

Heute ist der Tag, auf den alle gewartet haben. Dazu hat sich die Redaktion etwas ganz Besonderes überlegt. Alle zusammen wünschen Ihnen heute ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Plätzchenrezepte, Glühwein-Geheimnisse oder Buchtipps - um Ihnen die Vorweihnachtszeit zu versüßen, verraten die Mitarbeiter der Redaktionen der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost ihre Weihnachtstipps. So unterschiedlich unsere Redakteurinnen und Redakteure sind, so unterschiedlich sind auch ihre Tipps. In den 24 kleinen Videos lernen Sie somit jeden Tag die Menschen hinter der Zeitung kennen.