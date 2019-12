Sissi, Aschenbrödel und Co. - Welche Weihnachtsfilme schauen Sie?

Wie Plätzchen essen, Glühwein trinken und die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum gehören zu Weihnachten auch die berühmten Weihnachtsfilme. Ob Sissi, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder Kevin – Allein zu Haus, kein Film darf an Weihnachten fehlen und versetzt einen so schnell in Weihnachtsstimmung wie diese. Ein gemütlicher Filmeabend mit der Familie oder mit Plätzchen und Punsch allein auf dem Sofa, die Klassiker laufen auch in diesem Jahr wieder im Fernsehen. Hier ein kleiner Überblick: