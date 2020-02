Vermisster aus Raum Dillingen unversehrt gefunden

Höchstädt. Der seit dem 16. Februar Vermisste 60-Jährige aus Höchstädt konnte am 20. Februar unversehrt mit seinem Auto im Bereich der B 2 nahe Biberbach angetroffen werden, berichtet die Polizeiinspektion Dillingen. Der Mann befand sich zum Zeitpunkt seines Verschwindens in einem psychischen Ausnahmezustand und verließ das Haus in unbekannte Richtung. Ein Zeuge hatte auf Grund der Öffentlichkeitsfahndung das gesuchte Auto wiedererkannt und die Polizei verständigt.