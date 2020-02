Wildunfall auf der B 29 führt zu Folgeunfall mit zwei Verletzten

Essingen. Auf der B 29 sind am Donnerstagabend bei einem Wildunfall mit Folgeunfall zwei Menschen leicht verletzt worden. Eine Frau war mit ihrem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Aalen unterwegs, als ihr gegen 19.40 Uhr ein Reh in das Fahrzeug lief. Das Reh wurde bei dem Unfall regelrecht zerfetzt, so die Polizei am Abend. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Rund 10 Minuten später kam es an der Unfallstelle zu einem Folgeunfall, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt wurden und an zwei Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden von rund 15.000 Euro entstand. Eine 63-Jährige wich mit ihrem Pkw Ford dem auf der Fahrbahn liegenden toten Tier aus, wobei sie mit ihrem Fahrzeug gegen den entgegenkommenden Toyota einer 53-Jährigen prallte. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die 53-Jährige wurde in eine Klinik gebracht und behandelt. Sie konnte aber noch am Abend wieder entlassen werden. Die B 29 war bis 21.20 Uhr gesperrt. Neben zwei Rettungswagen war auch die Freiwillige Feuerwehr Aalen mit insgesamt vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort.