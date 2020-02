Ein insgesamt freundlicher Freitag

Am Freitag wird das Wetter ordentlich. Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 3 bis 7 Grad. 3 Grad gibt’s im Bergland oberhalb 600 bis 700 Meter, 4 Grad werden es in Neresheim, 5 in Bopfingen, 6 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 7 Grad. Am Samstag sind schon wieder deutlich mehr Wolken unterwegs, die Sonne wird sich aber auch für längere Zeit mal zeigen. Die Werte steigen wieder etwas an. Noch etwas unsicher ist, wie sich der Sonntag gestalten wird. Möglicherweise gibt es erneut einen Sturm. Die Wettermodelle simulieren derzeit Windgeschwindigkeiten bis knapp 80 Kilometer pro Stunde. Es gibt dazu einen Wechsel aus vielen Wolken, etwas Sonne und einzelnen Schauern. Die Werte machen nochmals einen Satz nach oben, bis zu 13 Grad.