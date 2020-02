Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

9 Uhr: Der Rombachtunnel im Zuge der B29 in Aalen wird am Samstag, 29. Februar, von 8 Uhr bis 13 Uhr wegen Gehölzpflegearbeiten gesperrt. Das meldet das Landratsamt Ostalbkreis. Die Sperrung sei erforderlich, da bei Durchführung der Arbeiten unter fließendem Verkehr die Gefahr, dass Fahrzeuge beschädigt werden, zu groß ist.

8.55 Uhr: Achtung Bahnpendler: Der RB 13 nach Stuttgart (planmäßige Abfahrt 10.07 Uhr in Aalen) fällt heute aus.

8.50 Uhr: Der Oberleitungsschaden am Stuttgarter Hauptbahnhof wurde behoben, teilt die Stuttgarter Zeitung mit. Am Donnerstagmorgen waren viele Pendler von Ausfällen und Verspätungen der S-Bahnen betroffen. Aufgrund der vorangegangenen Unterbrechung kommt es jedoch weiterhin zu Verspätungen, so die Stuttgarter Zeitung.

8.30 Uhr: Update: Die Gefahr druch den freilaufenden Hund auf der B29 bei Weinstadt-Beutelsbach besteht nicht mehr.

8 Uhr: Duzende Rathäuser wurden gestern von den Narren im Ostalbkreis gestürmt. Wir haben sie hier zum Nachlesen zusammengefasst.

7.40 Uhr: Achtung Verkehrsteilnehmer: Auf der A7 Ulm Richtung Würzburg zwischen Benztalbrücke und Heidenheim liegen Spanngurte auf der Fahrbahn.

7.25 Uhr: Ein freundlicher Freitag erwartet uns heute. Zwar etwas kühl mit Spitzenwerten um die sieben Grad, dennoch zeigt sich immer wieder die Sonne. Den ausführlichen Bericht von Wettermelder Tim Abramowski gibt's hier.

7.05 Uhr: Im Kreis Schwäbisch Hall auf der L1072 zwischen Kottspiel und Bühlertann liegen Gegenstände auf der Fahrbahn.

6.45 Uhr: Zwei Unfälle mit Verletzten haben sich gestern ereignet. Am Abend hat ein Wildunfall auf der B29 zu einem Folgeunfall mit zwei Verletzten geführt. Die Straße war voll gesperrt. Ein zweiter Unfall war am Nachmittag in Aalen-Hammerstadt, als ein Schulbus umkippte. Die Fahrerin und ein Kind wurden dabei verletzt.

6.20 Uhr: In Esslingen richtet das DRK aktuell eine Quarantäne-Station für Reisende aus Wuhan ein, die möglicherweise Kontakt mit dem Coronavirus hatten. Wie der SWR berichtet, gebe es Hinweise, dass an diesem Freitag mehrere Reisende aus Wuhan am Stuttgarter Flughafen eintreffen sollen.

6 Uhr: Die Bahn meldet einen Zugausfall auf der Remsbahn: Der RB 13 Stuttgart Richtung Aalen (planmäßige Abfahrt 7.32 Uhr in Schwäbisch Gmünd) fällt heute aus. Sonst sind bislang keine weiteren Verzögerungen und Ausfälle gemeldet. Kommen Sie gut ans Ziel!

6 Uhr: Auf den Straßen ist es an diesem Freitag noch ruhig. Keine Staus oder Behinderungen, bis auf die üblichen Baustellen sind gemeldet. Allen Pendlern wünschen wir eine gute Fahrt.

5.55 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Wir hoffen, Sie haben den Weiberfasching gut überstanden. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.