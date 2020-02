Die Kröten wandern wieder

Der Winter hat sich zwar noch nicht verabschiedet, doch aktuell ist es so mild, dass bereits Frösche, Kröten und Molche auf dem Weg zu den Laichgewässern gesichtet werden. Bei milden Nachttemperaturen von über fünf Grad Celsius kann an vielen Orten im Ostalbkreis mit Amphibien-Wanderungen gerechnet werden. Autofahrer werden gebeten, in der Dämmerung vorsichtig zu fahren und Rücksicht auf die liebestrunkenen Lurche zu nehmen.

Aktuell werden noch die Amphibienschutzzäune und Warnschilder aufgebaut, teilt das Landratsamt mit. Da die Temperaturen aber so ungewöhnlich milde sind, werden die Verkehrsteilnehmer schon jetzt um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Überall, wo Kröten, Frösche und Molche unterwegs sind, sollte man auf Tempo 30 heruntergehen, um die Tiere nicht unnötig zu gefährden. Hinweisschilder an den Straßenrändern weisen auf Streckenabschnitte hin, in denen besonders viele Amphibien wandern.

Ehrenamtliche Helfer, Tier- und Naturfreunde, helfen mit gezielten Aktionen Kröten, Frösche und Molche vor den Gefahren des Straßenverkehrs zu schützen. So werden beispielsweise Schutzzäune an gefährdeten Straßenabschnitten aufgebaut, an denen die Amphibien eingesammelt und sicher über die Straße getragen werden.

Die Untere Naturschutz- und die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts Ostalbkreis treffen in diesem Jahr zusammen mit den Verbänden und den Tier- und Naturfreunden auf folgenden Streckenabschnitten Schutzmaßnahmen:

• B 298 bei Gschwend zwischen Wildgarten und Waldhaus

• B 19 Ortsende Abtsgmünd-Untergröningen bis zur Kreisgrenze nach Schwäbisch Hall

• L 2033 zwischen Neresheim und Dischingen bei der Zufahrt Hochstatter Hof

• L 1150, Gschwend ca. ein Kilometer östlich von Kirchenkirnberg

• L 1070, zwischen Wört und Stödtlen am Straßenweiher

• K 3281 zwischen Heubach und Lautern, auf Höhe der Baumschule Koch

• K 3314/ 3315/K 3316 zwischen Härtsfeldhausen und Utzmemmingen bei der Ringlesmühle

• K 3228 zwischen Rindelbach und Schweighausen beim Fischbach

• K 3253 zwischen Schlechtbach und Gschwend-Birkhof auf Höhe Sandwerk

• K 3253 am Ortsende von Utzstetten im Bereich Feuersee

• K 3298 zwischen Bopfingen-Michelfeld und Unterriffingen

• K 3283 zwischen Lautern und Essingen, bei Hohenroden (mit nächtlicher Straßensperrung!)

• K 3323 zwischen Rosenberg und Hummelsweiler bei der Spitzensägmühle

• GVS beim Reichenbachstausee, Gemeinde Spraitbach

• GVS beim Häsle, Gemeinde Ellenberg

• GVS Gschwend-Mühläckerle beim Badesee

• GVS zwischen Schwenningen und Oberlengenfeld beim Bächweiher

• OVS Gemeinde Gschwend, Bereich ehemaliger Sandgrube „Roßsumpf“

In den genannten Streckenabschnitten sollten Verkehrsteilnehmer laut dem Landratsamt besonders vorsichtig fahren. Damit wird einer Gefährdung der vielen Helferinnen und Helfer vorgebeugt und der vorbildliche private Naturschutz wirkungsvoll unterstützt.