Erst noch nass, ab Mittag meist trocken

Am Rosenmontag beruhigt sich das Wetter langsam wieder. Es gibt eine Mischung aus vielen Wolken und etwas Sonne, speziell am Morgen und Vormittag kann es aber noch regnen. Außerdem lässt im Tagesverlauf auch der stürmische Wind nach. Die Spitzenwerte liegen bei 7 bis 11 Grad. 7 Grad gibts im Bergland oberhalb 600 bis 700 Meter, 8 Grad werden es in Neresheim, 9 in Bopfingen, 10 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 11 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist es erst lange trocken, in der zweiten Nachthälfte erreicht uns von Norden her eine Regenfront. Am Faschingsdienstag wird es immer wieder mal nass, maximal 10 Grad. Auch Der Mittwoch wird ein ungemütlicher Tag. Es sind einige Regen- und Schneeschauer unterwegs. Die Höchsttemperatur liegt bei 4 Grad. Ganz ähnlich wird es am Donnerstag. Am Freitag fällt häufig Regen, dazu steigen die Werte auch wieder etwas an.