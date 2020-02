Polizeihubschrauber kreist über Mutlangen und sucht nach vermisster Frau

Mutlangen. Wie Polizeisprecherin Sandra Wolf auf Nachfrage unserer Redaktion am Abend gegen 22 Uhr bestätigt, kreist über Mutlangen der Polizeihubschrauber der Polizeifliegerstaffel Stuttgart. Es werde ein Person gesucht, so die Sprecherin aus dem Lagezentrum in Waiblingen. Gegen 23.30 Uhr konkretisiert Polizeiführer vom Dienst Gernot Bassler die Informationslage. Gesucht werde eine vermisste Frau aus dem Stauferklinikum. Diese sei orienierungslos und könnte sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden. Der Einsatz befindet sich noch in vollem Gange. Wir aktualisieren die Meldung bei neuen Erkenntnissen. mbu