Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

8.40 Uhr: Am Dienstag werden in Gmünd über 60 000 Besucher beim 46. Faschingsumzug erwartet. Der Organisator liefert vorab Daten und Fakten, die Besucher wissen sollten.

8.35 Uhr: An der Dauerbaustelle am Virngrundtunnel auf der A7 Würzburg Richtung Ulm staut sich wie üblich der Verkehr. Aktuell dauert es hier rund elf Minuten länger.

8.15 Uhr: Nach den Schüssen in der Nacht auf Samstag auf eine Stuttgarter Shisha-Bar, hat die Polizei neue Erkenntnisse, die die Tat in ein neues Licht rücken. Demnach seien die Schüsse bereits gegen Mitternacht gefallen, als die Shisha-Bar noch geöffnet war, berichtet der SWR. Wie die Polizei dem SWR weiter mitteilte, hätten zwei Zeugen zum Tatzeitpunkt die Bar verlassen und die Schüsse wahrgenommen. Weitere Anwesende seien gebeten worden, die Polizei zu alarmieren, was sie jedoch nicht taten. Warum zu diesem Zeitpunkt niemand die Polizei informierte, sondern erst am folgenden Nachmittag, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

8.05 Uhr: Ein riesiger Wackeldackel, eine Dampflok, lebendige Spieluhren und viele weitere originelle Wagen und Fußgruppen begeisterten am Sonntag beim legendären Faschingsumzug in Neuler. Viele Bilder und ein Video, gibt's hier.

7.45 Uhr: Von Montag, 24. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 6. März, wird der Geh- und Radweg entlang der Rems bei Schwäbisch Gmünd auf Höhe „Dehner“ voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten anlässlich des Breitbandausbaus. Die ausführende Firma wird eine Umleitung für den Radverkehr einrichten und entsprechend ausschildern. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis und Beachtung gebeten.

7.40 Uhr: Der seit 16. Februar Vermisste aus dem Raum Dillingen wurde gefunden. Ein Zeuge hatte aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung das gesuchte Auto wiedererkannt und die Polizei verständigt.

7.20 Uhr: Achtung Bahnfahrer: Der IRE1 nach Aalen (planmäßige Abfahrt 7.41 Uhr in Schwäbisch Gmünd) hat rund 30 Minuten Verspätung. Wie die Bahn mitteilt, ist eine technische Störung am Zug der Grund für die Verspätung. Auch der IRE1 in Richtung Karlsruhe verspätet sich. Der Zug der planmäßig um 8.02 Uhr in Aalen abfährt, fährt laut Bahn erst gegen 8.27 Uhr.

7.05 Uhr: Alle 15 Passagiere, die am Freitag aus dem vom Coronavirus besonders betroffenen Gebiet in China nach Stuttgart zurückgekehrt sind, sind gesund. Das meldet das Ministerium. Trotzdem werden die Personen nun 14 Tage in Quarantäne in einem Hotel in Kirchheim unter Teck überwacht.

Anders in Italien. Im Norden wurden bereits mehrere Städte abgeriegelt, damit das Virus nicht auf die Wirtschaftsmetropole Mailand, das Touristenzentrum Venedig und andere Regionen übergreift, berichtet die Tagesschau. Bereits drei Tote und mehr als 150 Infizierte soll es geben. Der Karneval in Venedig wurde abgesagt, Museen und Schulen sollen in der gesamten Region Venetien bis zum 1. März geschlossen bleiben, kündigte Regionalpräsident Luca Zaia an.

6.40 Uhr: Das Wetter hat sich am Rosenmontag wieder beruhigt. Dennoch wird es am Morgen und am Vormittag noch nass, ab Mittag ist es dann meist trocken und vorallem recht mild. Den ausführlichen Wetterbericht mit Video gibt's hier.

6.10 Uhr: Am späten Sonntagabend kreiste ein Polizeihubschrauber über Mutlangen. Eine Frau wird vermisst. Auch am Montagmorgen ist die Vermisste noch nicht gefunden, teilt die Polizei mit.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für alle Bahnpendler. Die Bahn meldet aktuell keine Verspätungen oder Ausfälle.

6 Uhr: Aufgrund des Sturms sind in der Nacht vereinzelt Bäume umgestürzt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Die L1060 ist im Waldstück zwischen Rosenberg und Willa gesperrt. Ein Autofahrer ist dort auf einen umgestürzten Baum gefahren. Die Unfallstelle ist noch nicht geräumt. Ortskundige werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen am Rosenmontag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.