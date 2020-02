Betrunkener greift Passanten an und beleidigt Polizisten

Schwäbisch Gmünd. Ein Betrunkener wurde am Sonntagmorgen in Polizeigewahrsam genommen, als er einen Passanten körperlich anging. Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd beobachteten um kurz nach 4 Uhr, wie der 34-Jährige am unteren Marktplatz auf eine Personengruppe zuging und einen Mann mehrfach durch gezielte Schläge mit den Handflächen gegen den Oberkörper stieß, an der Jacke packte und ihn mit Gewalt gegen eine Hauswand drückte. Als die Polizeibeamten zu der Personengruppe fuhren, lief der 34-Jährige gezielt in Richtung des Streifenwagens, wo er versuchte, die halb offene Fensterscheibe mit Gewalt nach unten zu drücken. Die Polizisten wurden von ihm beleidigt und ausgelacht. Der deutlich angetrunkene Mann wurde daraufhin mit zur Dienststelle genommen. Der polizeiliche Gewahrsam konnte nur abgewendet werden, weil der 34-Jährige von seiner Ehefrau abgeholt wurde, so die Polizei. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.