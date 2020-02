A7 bei Haisterhofen wird halbseitig gesperrt

Haisterhofen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat bereits im vergangenen Dezember die Sanierungsarbeiten am Hangrutsch an der A7 bei Haisterhofen in Fahrtrichtung Ulm zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen – Westhausen abgeschlossen.

Im Zusammenhang mit der damaligen Verkehrsführung während der Sanierungsmaßnahme wurden die Schutzplanken im Mittelstreifen geöffnet. Witterungsbedingt konnte die Schließung des Mittelstreifens bisher nur provisorisch erfolgen.

Die Restarbeiten zur Schließung der Mittelstreifenüberfahrt erfolgen von Montag, 2. März, bis voraussichtlich Freitag, 13. März, in der verkehrsarmen Zeit je zwischen etwa 9 Uhr und 16 Uhr, teilt das Regierungspräsidium mit. Während der Schutzplankenarbeiten steht in beiden Fahrtrichtungen lediglich ein Fahrstreifen zur Verfügung.