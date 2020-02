Im Laufe des Tages wird es ungemütlich

Der Donnerstag startet auf der Ostalb noch ruhig. Es gibt eine Mischung aus vielen Wolken und etwas Sonne. Ganz vereinzelt kann sich oberhalb von rund 500 Metern auch mal der ein oder andere Schneeschauer bilden. Ab dem Nachmittag wird es allerdings sehr ungemütlich. Von Westen her erreicht uns eine neue Niederschlagsfront. Erst fällt Schnee, bei Durchzug einer Warmfront später Regen und auf der Rückseite wieder Schnee. Die Wettermodelle simulieren oberhalb von etwa 400 bis 500 Meter Neuschneemengen zwischen fünf und zehn Zentimeter. Außerdem wird es auch sehr stürmisch, es gibt Spitzenböen zwischen 90 und 100 Kilometer pro Stunde. Am Freitag beruhigt sich das Wetter dann langsam wieder. Es sind nur noch einzelne Schneeschauer unterwegs, dazu lässt auch der Wind nach. Die Höchsttemperatur liegt bei 5 Grad. Am Samstag steigen die Werte aber schon wieder an, maximal 10 Grad. Es kann dazu immer wieder mal regnen. Der März startet mit vielen Wolken, dazu ist es auch recht mild.