Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

8.45 Uhr: Noch nichts vor heute Abend? Kinderarzt und Bestsellerautor Dr. Herbert Renz–Polster spricht am heutigen Themenabend über das Leben der Kinder. Viele Eltern haben zu hohe Erwartungen an den Nachwuchs. Die Folge: Burn–Out im jungen Alter. Karten für den Vortrag gibt es ab fünf Euro unter E-Mail pia.stetter@oberkochen.de. Die Veranstaltung findet in der evangelischen Versöhnungskirche in Oberkochen statt. Beginn 19.30 Uhr.

8.25 Uhr: In Lauchheim brachen Unbekannte in Jugendhütten ein. Durch das Auslösen einer Alarmanlage wurden Unbekannte am Dienstagmorgen gegen 1.45 Uhr bei ihren Einbrüchen in Jugend- und Gartenhütten im Hettelsberger Weg gestört. Die Täter hatten aus zwei von ihnen aufgebrochenen Hütten Bargeld von rund 150 Euro geklaut, ehe sie an der dritten Hütte von der Alarmanlage abgeschreckt wurden. Gesamtsachschaden: rund 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: (07361)5240 entgegen.

8 Uhr: Auch in Rheinland-Pfalz gibt einen ersten nachgewiesenen Coronavirus-Fall. Ein Soldat im Bundeswehrkrankenhaus Koblenz wurde positiv getestet. Er hatte Kontakt zu einem Erkrankten in NRW, das berichtet der SWR.

7.33 Uhr: Achtung Autofahrer auf der B29 Stuttgart Richtung Aalen dort besteht zwischen Remshalden-Grunbach und Remshalden-Geradstetten Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle.

7.30 Uhr: Im April rollen die ersten Bagger an und Ende des Jahres 2021 soll das 6,5-Millionen-Projekt „Barfüßer“ in Aalen fertig sein. Die Pläne zum Nachlesen.

7.10 Uhr: Die Rettungskräfte in Donzdorf im Landkreis Göppingen wurden am Mittwoch um 23.45 Uhr über einen Brand in einer Schreinerei im Industriegebiet informiert. Der Betrieb stand in Vollbrand, doch ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Unternehmen konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit nicht abschätzen. Eine Ursache für den Ausbruch des Brandes ist momentan noch nicht bekannt.

6.50 Uhr: Heute stattet Sturmtief Bianca dem Süden Deutschlands einen Besuch ab. Das bedeutet aber, es wird noch ungemütlicher - Wind, Regen, Schnee und Kälte. Ab dem Nachmittag kommen Sturmböen zwischen 90 und 100 Kilometer pro Stunde auf uns zu. Alle Einzelheiten hat Tim Abramowski im Wetterblog zusammengefasst.

6.20 Uhr: Nach den zwei positiven Corona-Testergebnissen am gestrigen Mittwoch (26. Februar) in Tübingen hat das Landesgesundheitsamt am Mittwochabend einen weiteren Fall in Rottweil bestätigt. Damit steigt die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg auf vier. Im Ostalbkreis sind bis jetzt keine Fälle bekannt – bislang haben sich laut Landratsamt alle Verdachtsfälle als negativ erwiesen. Was jetzt wichtig ist hier nachlesen.

Das Corona-Virus beschäftigt auch die Kliniken und Behörden im Ostalbkreis. Besorgte Bürger lassen sich untersuchen. Foto: Pixabay

6.12 Uhr: Die Deutsche Bahn kündigt bereits an, dass es ab Donnerstagmittag zu Beeinträchtigungen in Süddeutschland kommen kann. Grund sei das Sturmtief Bianca. "Insbesondere im Süden und Südwesten Deutschlands kann es zu Beeinträchtigungen im Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn kommen.", heißt es. Aktuell liegen der Bahn aber noch keine Witterungsbedingten Beeinträchtigungen vor.

6.10 Uhr: Achtung Bahnfahrer die RB 13 von Ellwangen (6.36 Uhr) über Aalen (6.54 Uhr) und Gmünd (7.23 Uhr) nach Stuttgart fällt leider aus.

6.05 Uhr: Auch heute fällt der erste Blick auf die Verkehrslage im Ostalbkreis positiv aus. Die Straßen sind frei. Dennoch hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Warnung vor Glätte, leichtem Schneefall und Frost ausgesprochen. Fahren Sie demnach vorsichtig und kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem schönen Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.