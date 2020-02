Dreister Diebstahl: Unbekannte entwenden Spendenkasse für ein Kinderkrankenhaus

Spraitbach. Wie die Polizei mitteilt, kam es in Spraitbach zu einem dreisten Diebstahl. Unbekannte entwendeten aus einer Spendenkasse für ein Kinderkrankenhaus, die in einem Friseursalon in der Langäckerstraße aufgestellt war, rund 400 Euro Bargeld. Die Besitzerin des Salons hatte die Kasse Anfang April 2019 aufgestellt, wobei ihre Kunden gespendet hatten. Am Mittwochmorgen stellte die Frau dann fest, dass die Kasse sehr leicht und die Verplombung gelockert war. Der oder die Täter müssen während der Öffnungszeit die Plombe entfernt und das Scheingeld entnommen haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: (07171)3580.