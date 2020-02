Brand in Schreinerei in Donzdorf

Beim Brand einer Schreinerei in Donzdorf (Kreis Göppingen) ist in der Nacht zum Donnerstag ein hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Donzdorf. Die Rettungskräfte in Donzdorf im Landkreis Göppingen wurden am Mittwoch um 23.45 Uhr über einen Brand in einer Schreinerei im Industriegebiet informiert. Der Betrieb stand in Vollbrand, doch ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Unternehmen konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit nicht abschätzen. Eine Ursache für den Ausbruch des Brandes ist momentan noch nicht bekannt, heißt es von der Polizei.