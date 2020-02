Gebäudebrand löst Großeinsatz in Backnang aus

Backnang. Ein Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude löste am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz in Backnang aus. Gegen 9.25 Uhr wurde in der Sulzbacher Straße ein Zimmerbrand gemeldet, woraufhin umgehend die örtliche Feuerwehr und der Rettungsdienst zum Brandort ausrückte, teilt die Polizei mit. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine Bewohnerin und drei Kinder selbständig das Wohn- und Geschäftshaus unverletzt verlassen. Während des Einsatzes wurden die umliegenden Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt, das auch zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt führte. Der Brand konnte von der Feuerwehr zunächst lediglich von außen bekämpft werden. Im weiteren Verlauf hat sich der Brand zu einem Dachstuhlbrand ausgeweitet. Zum Löschen bestehender Glutnester musste das Gebäude von Lösch- und Atemschutztrupps betreten werden. Dafür musste das Dach von außen geöffnet werden.

Die Feuerwehr Backnang mit Teilorten wurde von einem Atemschutztrupp aus Schwäbisch Hall unterstützt und war mit insgesamt elf Fahrzeugen und 80 Einsatzkräfte vor Ort.

Die Brandermittlungen wurden zwischenzeitlich von der Kriminalpolizei Waiblingen übernommen. Das Brandobjekt selbst kann derzeit aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden, teilt die Polizei mit. Das Gebäude wurde vorläufig beschlagnahmt. Die Spurensicherung im Objekt kann somit erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Brand in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss des Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen sein. Das Feuer breitete sich aus, sodass die Flammen auf die Bühne des Hauses überschlugen. Der Brand zerstörte das zweite Obergeschoss sowie die Bühne völlig. Die darunterliegenden Stockwerke nahmen wahrscheinlich durch das Löschwasser einen massiven Schaden. Das genaue Schadensausmaß muss nun von einem Sachverständigen bewertet werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.