Unwetterwarnung: Sturmtief Bianca beginnt mit dem Schneechaos auf den Straßen

Auch die Zustellung unserer Zeitung kann sich dadurch am Freitag verzögern. Deshalb schalten wir das PDF der Zeitung am Freitagmorgen für alle frei.

Aalen. Sturmtief Bianca kommt und bringt Schnee, Glätte und Sturmböen mit. Der Deutsche Wetterdienst warnt deshalb: Ab dem späten Donnerstagnachmittag und in der Nacht zum Freitag gibt es bis in tiefe Lagen zum Teil heftige Schneefälle. Das kann dazu führen, dass unsere Zusteller am Freitagmorgen die Zeitung nicht wie gewohnt pünktlich liefern können. Wir werden daher am Freitag um 5 Uhr für sie als Service zusätzlich das PDF der Zeitung unter www.schwaepo.de und www.tagespost.de freischalten. Damit können Sie die elektronische Zeitung dann kostenfrei auf Ihrem Tablet oder PC lesen.

Im Warnzeitraum von 12 bis 22 Uhr kann es oberhalb von 400 m Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm geben. Im gesamten Ostalbkreis und darüber hinaus muss mit Schneeglätte und blockierten Straßen gerechnet werden.

18.05 Uhr: Auf der A7 Würzburg Richtung Ulm zwischen Aalen/Westhausen und Aalen/Oberkochen hat sich am Abend ein Unfall ereignet. Mit stockendem Verkehr ist auch gegen 19.40 Uhr zu rechnen.

18 Uhr: Auf der B29 Nördlingen Richtung Aalen macht sich das Schneechaos breit. Zwischen Aufhausen und Lauchheim-Ost/Lippach ist die Straße nach einem Unfall gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet (Stand: 19.40 Uhr).

16.15 Uhr: Auf der Ebnater Steige ging bereits gegen 16 Uhr nichts mehr. Wie die Polizei bestätigt, standen Laster quer, die die Fahrbahn blockierten. Ebenso war die Himmlinger Steige am späten Nachmittag blockiert.

Außerdem warnt der DWD vor schweren Sturmböen zwischen Donnerstag 19 Uhr und Freitag 4 Uhr: Es treten schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 85 km/h und 100 km/h aus westlicher Richtung auf.

Die Deutsche Bahn kündigt bereits an, dass es ab Donnerstagmittag zu Beeinträchtigungen in Süddeutschland kommen kann."Insbesondere im Süden und Südwesten Deutschlands kann es zu Beeinträchtigungen im Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn kommen.", heißt es. Aktuell liegen der Bahn aber noch keine Witterungsbedingten Beeinträchtigungen vor. Die Bahn rät sich vor Reiseantritt über Ihre Verbindung zu informieren, auf der Internetseite der Bahn oder bei der telefonischen Reiseauskunft unter Tel. (0180)6996633.