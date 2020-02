Fußball Am Samstag, um 13 Uhr empfängt Darmstadt 98 den 1. FC Heidenheim. In der Zweitligapartie geht es um wichtige Punkte: Darmstadt könnte sich auf Rang fünf (momentan 7) nach vorne schieben. Mit drei Punkten wäre der FCH weiterhin gefährlich nahe an den vorderen drei. sas/Foto: Eibner