Das Sturmtief verabschiedet sich wieder

Nach einer sehr ungemütlichen Nacht zu Freitag, beruhigt sich das Wetter am Freitag langsam aber sicher wieder. Am Morgen kann es teilweise noch etwas schneien, im weiteren Tagesverlauf wird es allerdings immer trockener und teilweise zeigt sich auch mal die Sonne. Die Spitzenwerte liegen bei ein bis 5 Grad. Ein Grad gibt’s im Bergland oberhalb 600 bis 700 Meter, 2 Grad werden es in Neresheim, 3 in Bopfingen, 4 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 5 Grad. Außerdem lässt auch der stürmische Wind nach. Am Samstag gibt es bis zu 11 Grad. Es überwiegen die Wolken, dazu kann es auch immer wieder mal regnen. Ab dem Nachmittag frischt zudem der Wind erneut auf. Der meteorologische Frühlingsauftakt am Sonntag sieht alles andere als frühlingshaft aus. Es dominiert das Grau, immerhin ist es aber meist trocken. Einzelne kurze Schauer sind dennoch nicht ganz ausgeschlossen. Es wird wieder etwas kühler, maximal 8 Grad.