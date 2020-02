Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

9 Uhr: Im Alten Rathaus in Aalen zeigt um 20 Uhr das Theater der Stadt Aalen heute das Stück „Kleine Eheverbrechen“. Dabei geht es um ein Paar, Gilles und Lisa, welches keine Kinder hat und scheinbar ohne Sorgen ist – bis Gilles bei einem Autounfall sein Gedächtnis verliert. Karten gibt es online unter www.theateraalen.de oder telefonisch unter (07361) 61553.

8.20 Uhr: Umgestürzte Bäume, herumfliegende Plakate und zahlreiche witterungsbedingte Verkehrsunfälle – das Sturmtief Bianca hat die Einsatzkräfte am Donnerstagabend bis tief in die Nacht in Atem gehalten. In Aalen halten sich die Schäden nach Informationen der Feuerwehr in Grenzen. Lediglich einmal mussten deren Einsatzkräfte wegen Sturmschäden ausrücken. „Beim Postsportverein im Röthardt ist ein Baum auf die Straße gestürzt“, so der stellvertretende Kommandant der Aalener Feuerwehr Stephan Stütz.

8.05 Uhr: Die Polizei teilt soeben mit, dass die B29 bei Westhausen nun komplett gesperrt werden muss. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

7.35 Uhr: Wegen des Unfalls auf der B29 bei Westhausen, staut sich der Verkehr Richtung Bopfingen. Aktuell werden 20 Minuten Verzögerungen gemeldet.

7.30 Uhr: Der Umbau im Schwäbisch Gmünder City-Center kommt schneller voran als ursprünglich geplant. Die Aldi-Filiale im Untergeschoss wird schon im Juni eröffnet.

7.15 Uhr: In Dornstadt bei Ulm kam es gestern zu einem Unfall mit einem Linienbus, er wurde von einer Windböe erfasst und ist auf die Seite gekippt. Der Linienbus kam aus Kroatien und war in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf der B10 bei Tomerdingen herrschten zu diesem Zeitpunkt orkanartige Windböen und Schneeglätte. Der 48-jährige Fahrer und eine 53-jährige Passagierin wurden dabei schwer, 6 weitere Insassen im Alter von 21 bis 61 Jahren leicht verletzt. Die B10 musste über mehrere Stunden voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Zwei Schwerlastkräne bargen den Bus.

6.55 Uhr: Auf der B29 stockt's bei Essingen. Autofahrer müssen mit mindestens 15 Minuten stau rechnen.

6.30 Uhr: Achtung Autofahrer: Auf der B29 Aalen Richtung Nördlingen kam es zwischen der A7 Aalen/Westhausen und Westhausen zu einem Unfall mit einem Lkw. Fahren Sie dort bitte vorsichtig, es kann zu Verkersbehinderungen kommen.

6.15 Uhr: Deutschlandweit gibt es neue Coronavirus-Fälle. In Baden-Württemberg gibt es dazu noch vier weitere bestätigte Corona-Fälle. Bei drei Infizierten handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald bzw. der Stadt Freiburg. Sie gehören zu einer Gruppe Geschäftsreisender, die zwischen dem 19. und 21. Februar an einem Business-Meeting in München teilgenommen hatten, so das Ministerium für Soziales und Integration in einer Pressemitteilung am Donnerstagabend. Lesen Sie hier alles wichtige zum Corona-Virus im Ostalbkreis und Baden-Württemberg zusammengefasst.

6.10 Uhr: Die meisten Linien der Bahn fahren ohne Verzögerung. Dennoch gibt es Probleme auf der Strecke Aalen-Karlsruhe: Eine Oberleitungsstörung zwischen Nürnberg Hbf und Ansbach verzögert den Bahnverkehr. Die Züge werden in beide Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet. Die Züge im Streckenabschnitt verspäten sich in beiden Richtungen um voraussichtlich 30 bis 40 Minuten. Die Bahn bittet deshalb Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges zu prüfen. Dies betrifft konkret den IC2164 von Aalen (7 Uhr) nach Karlsruhe, er wird it 30 Minuten Verspätung gemeldet.

6.07 Uhr: Achtung Autofahrer: Die L1076 zwischen Hülen und Waldhausen ist bis voraussichtlich 12 Uhr gesperrt. Dort drohen Bäume witterungsbedingt umzustürzen.

6.05 Uhr: Sturmtief Bianca ist über den Ostalbkreis gezogen und hat Schnee da gelassen. Bis ca. 10 Uhr besteht noch eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor Frost und Glätte. Auch wenn die Winterdienstfahrzeuge ganze Arbeit leisten und die Nacht durch die Straßen geräumt haben (in diesem Sinne ein herzliches Danke), kann es dennoch wegen des Schneematschs sehr glatt auf den Straßen sein. Fahren Sie deshalb bitte vorsichtig.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.