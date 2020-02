Sperrung aufgehoben: Unfall auf der B 29 bei Westhausen - Lkw hängt im Graben

Westhausen. Wie die Polizei soeben bestätigt, kam es auf der B29 zu einem Unfall mit einem Lkw. Bei Westhausen an der Einmündung zur Aalener Straße gab einen Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw. Dabei kam der Lkw von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Verletzt wurde nach ersten Informationen dabei niemand. Da das Fahrzeug quer im Graben und auf der Fahrbahn hängt, musste die Straße komplett gesperrt werden. Es kam zu langen Staus in beide Richtungen.