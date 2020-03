Laderampen verloren: Mehrere Unfälle auf der Autobahn

Auf der A7 zwischen Aalen-Westhausen und Heidenheim am Samstagabend

Aalen. Mehrere Unfälle ereigneten sich am Samstagabend auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Aalen-Westhausen und Heidenheim in Fahrtrichtung Ulm. Ursache war laut Polizeiangaben ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der gegen 21.15 Uhr mehrere Laderampen verloren hatte. Zunächst verlor er eine Rampe zwischen den Anschlussstellen Aalen-Westhausen und Aalen-Oberkochen, die auf der rechten Fahrspur liegen blieb. Diese wurde von insgesamt vier Autos überfahren. Ein 27-jähriger BMW-Fahrer verlor dabei die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Der Gesamtschaden an den beteiligten Autos beträgt laut Polizei 17.000 Euro.

Nach weiteren sieben Kilometern, zwischen den Anschlussstellen Aalen-Oberkochen und Heidenheim, verlor der unbekannte Fahrzeuglenker eine weitere baugleiche Laderampe, welche ebenfalls auf der rechten Fahrspur liegen blieb. Auch diese Laderampe wurde von insgesamt vier nachfolgenden Autos überfahren. Der Gesamtschaden beträgt dabei insgesamt 900 Euro.

Zeugenhinweise werden von der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg unter der

Telefonnummer (07904) 94260 entgegengenommen.