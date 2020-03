Spätestens am Nachmittag wird es erneut nass

Am Montag gibt es auf der Ostalb eine Mischung aus vielen Wolken und etwas Sonne, spätestens ab dem Nachmittag wird es erneut nass. Die Spitzenwerte liegen bei 6 bis 11 Grad. 6 Grad gibts im Bergland oberhalb 600 bis 700 Meter, 7 Grad werden es in Neresheim, 8 in Bopfingen, 9 in Ellwangen, 10 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 11 Grad. In der Nacht zu Dienstag fällt erst Regen, später kann es oberhalb rund 400 Metern auch schneien. Die Tiefstwerte liegen bei +1 bis -2 Grad. Am Dienstag kann es immer wieder mal regnen. Die Temperaturen gehen etwas zurück, maximal 7 Grad. Im weiteren Wochenverlauf ändert sich beim Wetter kaum etwas. Es überwiegen die Wolken, vereinzelt kann es auch etwas regnen. Die Spitzenwerte liegen dann im einstelligen Bereich.