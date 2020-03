Mit „Pistolen“ unterwegs

Schorndorf. Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Freitag gegen 15.20 Uhr im Schorndorfer Stadtzentrum ereignet hatte. Dort war Zeugen ein Motorroller mit zwei Personen aufgefallen – beide hielten eine „Pistole“ in der Hand. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren festgenommen werden. Bei deren Befragung stellte sich heraus, dass sie im Bereich der Augustenstraße zwei Freunde laufen gesehen hatten, diese erschrecken wollten und daher im Vorbeifahren mit ihren Spielzeugwaffen auf sie zielten. Dadurch seien allerdings auch andere Passanten verschreckt worden, berichtet die Polizei. Nun sollen sich all jene melden, die sich durch das Verhalten der Jugendlichen bedroht gefühlt haben – diese werden gebeten sich an das Polizeirevier in Schorndorf, Telefon (07181) 2040, zu wenden.