Mann pöbelt Freundin und Beamte am Bahnhof an

Schwäbisch Gmünd. Ein 27-Jähriger hat am Montagvormittag am Bahnhofsplatz wiederholt seine Partnerin körperlich und verbal angegangen und hat die eingesetzten Polizeikräfte beleidigt. Zur Beseitigung der Störungen wurde der Mann überwältigt und in den Streifenwagen verbracht. Dabei wehrte sich der uneinsichtige Mann. Die Polizei hat den 27-Jährigen mit aufs Revier genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er später wieder auf die Straße entlassen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.