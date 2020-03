Hamsterkäufe: Das sind Fotos unserer Leser

Leeregekaufte Supermarktregale sind an diesen Tagen keine Seltenheit. Teilweise sind Lebensmittel und Hygieneartikel komplett vergriffen. Die Angst vor dem Coronavirus zeigt sich in den Läden. Nachdem bereits vergangene Woche die Desinfektionsmittel in Drogerien weg gingen, wie die sprichwortlich warmen Semmel, hamstern viele Menschen nun auch Klopapier, Dosenfutter, Nudeln und andere Vorräte. In den sozialen Medien werden die Hamsterkäufe kontrovers diskutiert. Viele Leserfotos von ausverkauften Supermarktregalen haben die Redaktion der SchwäPo und Gmünder Tagespost erreicht.

Die Verunsicherung auf der Ostalb ist groß. Wie Schulen, Behörden, andere öffentliche Einrichtungen und Verbraucher in Aalen auf die Situation reagieren.

So ist die Situation im Gmünder Raum.