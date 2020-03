Ein leicht wechselhafter Dienstag

Am Dienstag gibt es auf der Ostalb eine Mischung aus Sonne und teils dichte Wolken. Vereinzelt kann es auch etwas regnen oder oberhalb von rund 600 Metern auch schneien. Die Spitzenwerte liegen bei 3 bis 8 Grad. 3 Grad gibt’s im Bergland oberhalb 600 bis 700 Meter, 4 Grad werden es in Neresheim, 5 in Bopfingen, 6 in Ellwangen, 7 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 8 Grad. In der Nacht zu Mittwoch ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Es wird frostig, 0 bis -3 Grad. Der Mittwoch wird ein sehr freundlicher Tag. Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 8 Grad. Am Donnerstag wird es schon wieder wechselhafter. Ab Mittag kann es teilweise auch kräftiger regnen, maximal 7 Grad. Außerdem frischt auch der Wind wieder auf. Bis zum Wochenende bleibt es dann leicht wechselhaft. Die Werte verweilen im einstelligen Bereich. Ein erster richtiger Frühlingsdurchbruch lässt also noch auf sich warten. Ein Wintereinbruch, mit viel Schnee und Dauerfrost, ist aber auch nicht in Sicht.