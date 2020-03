Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.15 Uhr: Trotz Glätte und Regen fahren die Züge aktuell im Ostalbkreis in der nächsten halben Stunde nach Plan.

6.06 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst warnt an diesem Morgen bis etwa 10 Uhr oberhalb von 600 Metern vor Glätte. Außerdem treten im Ostalbkreis Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14m/s, 28kn, Bft 7) und 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem regnerischen Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.