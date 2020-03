Am Mittwoch zeigt sich häufiger die Sonne

Am Mittwoch gibt es auf der Ostalb eine Mischung aus Sonne und teils dichten Wolken. Ganz vereinzelt kann sich auch mal ein kurzer Schauer bilden. Die Spitzenwerte liegen bei 3 bis 8 Grad. 3 Grad gibts im Bergland oberhalb 600 bis 700 Meter, 4 Grad werden es in Neresheim, 5 in Bopfingen, 6 in Ellwangen, 7 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 8 Grad. Die Tiefstwerte liegen bei +2 bis -2 Grad. Am Donnerstag sind speziell ab Mittag teils kräftige Schauer unterwegs, maximal 7 Grad. Am Freitag und Samstag überweigen die Wolken, teilweise kann sich auch mal ein Schauer bilden. Der Sonntag wird ebenfalls ein wolkenreicher Tag, immerhin bleibt es aber trocken.