Lauf-geht’s Infovortrag heute in Gmünd

Man muss kein Sportler sein, um bei der Aktion „Lauf geht’s“ der Gmünder Tagespost teilzunehmen. Am heutigen Mittwoch, 19 Uhr stellt Lauf-geht’s-Erfinder Wolfgang Grandjean das Programm und die Trainer im DRK in der Weissensteiner Strasse 40 in Schwäbisch Gmünd vor. Lauf geht’s richtet sich an Laufanfänger, Wiedereinsteiger und „Fit-werden-woller“, die mit Bedacht herangeführt werden wollen. Der Eintritt ist frei.