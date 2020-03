Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.20 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst warnt an diesem Morgen bis 8 Uhr vor Glätte und Frost. Es muss oberhalb 200 m mit Glätte durch verbreitet überfrierende Nässe sowie geringfügigen Schneefall gerechnet werden. Frost tritt oberhalb von 200 m zwischen 0 °C und -3 °C auf.

6.15 Uhr: Ein Blick auf die Straßen im Ostalbkreis: Aktuell müssen Sie mit keinen größeren Verzögerungen durch Stau rechnen. Fahren Sie dennoch vorsichtig und kommen Sie sicher an Ihr Ziel.

6.07 Uhr: Achtung Bahnfahrer der RB 13 Schwäbisch Gmünd (7.02 Uhr) über Aalen (7.20 Uhr) und Ellwangen (7.44 Uhr) in Richtung Crailsheim fällt heute aus.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.