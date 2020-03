Pressekonferenz zum ersten Corona-Fall im Ostalbkreis

Aalen. Die erste Infektion mit dem Coronavirus im Ostalbkreis ist bestätigt. In einer Pressekonferenz informieren über die aktuelle Situation Landrat Klaus Pavel, die Leiterin des Geschäftsbereichs Gesundheit, Dr. Ulrike Bopp-Haas, und der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb, Prof. Dr. Ulrich Solzbach.

+++ Landrat Pavel bestätigt den positiven Befund. Demnach ist eine 43-Jährige aus dem Raum Ellwangen erkrankt. Ihr Zustand sei stabil und auf dem Weg der Besserung. Derzeit befinde sie sich in häuslicher Isolation. Es wurden bereits Abstriche von allen Kontaktpersonen vorgenommen.

+++„Alle Kontaktpersonen der Erkrankten, die sich in häuslicher Isolation befindet, wurden von unserem Geschäftsbereich Gesundheit gestern noch ermittelt. Bei kritischen Kontaktpersonen haben wir noch am gestrigen Abend Nasen-Rachen-Abstriche vorgenommen und auf schnellstmöglichem Weg dem Landesgesundheitsamt zur Analyse überbracht.“ Pavel betont, dass die Sofortmaßnahmen nach Vorgabe und in enger Abstimmung mit dem Landesgesundheitsamt erfolgt seien.

+++Weitere Familien sind in Isolation. Es wird auf die Ergebnisse der Abstriche gewartet.

+++ Der Landrat befürchtet, dass es noch weitere Fälle im Kreis geben wird.

+++Pavel berichtet, dass die Telefon-Anlaufstellen sehr genutzt werden. Allein am Dienstag gab es 173 Kontakte. Am Sonntag 97 Kontakte, die sich auf Reiserückkehrer aus Südtirol zurückführen lassen. Die Kliniken seien vorbereitet, sagt Pavel.

+++Rät zu Besonnenheit bei Absage von Veranstaltungen und zur Besonnenheit bei Hamster-Einkäufen.

+++8 Konaktpersonen seien aktuell in Isolation.

+++Die erkrantke Frau ist zwei Tage nach Rückkehr aus NRW mit leichten Syptomen erkrankt.

+++Je nach Krankheitsverlauf wird entschieden ob die erkrankte Person stationär isoliert wird oder ob eine häusliche Quarantäne verordnet wird. Danach wird rückverfolgt, mit welchen Personen Kontakt bestand.

+++Persönlicher Schutz sei der Grund, warum nicht offiziell gesagt werde, wo die erkrankte Person genau wohnt. Deshalb sei der Ort auf den Raum-Ellwangen reduziert.

+++ Der Landrat ist für Offenheit beim Thema Corona, und wird die Öffentlichkeit weiterhin über neue Entwicklungen informieren.

+++Eine häusliche Isolation bleibt auch bei negativem Befund für 14 Tage bestehen.

+++ Laut Pavel werden Großveranstaltungen im Ostalbkreis noch nicht abgesagt. "Das kann sich in den nächsten Tagen aber ändern", so Pavel.

+++ Prof. Dr. Solzbach will Panik nehmen: Das Besondere in Deutschland sei die Kontrolle, sodass sich eine Infektionskette zurückverfolgen lässt. Damit lassen sich viele Tests durchführen, die man isolieren kann, um eine Infektionskette unter Kontrolle zu kriegen, was bis jetzt lückenlos machbar war. Nur die Angst mache die Menschen verrückt.

+++Tipps von Prof. Dr. Solzbach: Abstand von Erkrankten halten, Hände waschen und nicht mit den Händen ins Gesicht fassen.

+++ Der Landrat versteht die Sorge der Bevölkerung. Maßnahmen die nötig sind, werden finanziert. "Kosten interessieren mich nicht."

