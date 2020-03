Verkehr Parken konnten Autofahrer in der Gemeindehausstraße schon immer. Doch seit Anfang dieser Woche dürfen sie ihre Fahrzeuge nur noch in den neu markierten Flächen am Fahrbahnrand und nicht mehr auf den Gehweg stellen. Fußgänger freut’s: Sie haben dort nun mehr Platz. Foto: jas