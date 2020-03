Überschallknall erschüttert Ostalbkreis

Gegen 12 Uhr am Mittwochmittag war ein lauter Knall zu hören.

Aalen. Ein lauter Knall hat die Region am Mittwochmittag aufgeschreckt. Während in den sozialen Netzwerken zunächst viele Nutzer an eine Explosion glauben, entwarnt Polizeisprecher Holger Bienert, dass nicht derartiges gemeldet wurde. "Wir vermuten es war einfach nur ein Überschallknall eines Militärjets", sagt er auf Nachfrage.

Gegen 12 Uhr mittags tönte ein lauter Knall durch weite Teile des Ostalbkreises. Teilweise seien sogar Druckwellen zu spüren gewesen, die sogar Fensterscheiben und Rollläden vibrieren ließen.

Ein Überschallknall entsteht immer, wenn ein Körper seine eigenen Schallwellen überholt, sich also schneller bewegt als der Schall, den er aussendet.