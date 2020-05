Coronavirus in der Region: Zahlen bleiben weiterhin stabil

Aalen. Will man die Zahlen der Landkreise in Baden-Württemberg untereinander vergleichen, so muss man die gleiche Datengrundlage verwenden. Denn die Landkreise melden unterschiedlich schnell an das Landesgesundheitsamt. Deshalb sind die direkt vom Ostalbkreis gemeldeten Zahlen aktueller als die Zahlen, die das Sozialministerium für alle Landkreise veröffentlicht. Will man die Landkreise allerdings seriös miteinander vergleichen, darf man nicht die direkt vermeldeten Zahlen eines Landkreis mit den restlichen Zahlen des Sozialministeriums. Deshalb verwenden wir in den Grafiken unter die Zahlen des Sozialministeriums, die zum Landkreis einige Tage Differenz aufweisen.

So sieht es aus:

Die Diagramme unten geben Aufschluss über die unterschiedlichen Entwicklungen, zuletzt aktualisiert mit den Zahlen vom 03. Mai.

