In Schwabsberg wurde in der Nacht zum 1. Mai ein Klopapierautomat installiert

Maischerz Vergleichsweise dünn gesät waren Maischerze dieses Jahr. Viele, die ansonsten unterwegs waren, wollten wohl die Versammlungs- und Abstandsregelungen im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht übertreten. Denn ein guter Maischerz will in der Nacht zum 1. Mai nicht nur angebracht, sondern zumeist Tage früher gut vorbereitet werden. Eine aktuelle Idee hatten diejenigen, die in Rainaus Teilort Schwabsberg am Mühlberg bei der Abzweigung Schwenniger Weg einen „Klopapierautomaten“ aufhängten. Foto: opo