Schmetterling und Dr. Rhino

Freizeit So können junge Forscher einen Schmetterling falten.

Aalen. Das explorhino in Aalen hat derzeit wegen des Coronavirus geschlossen. Für interessierte Kinder bietet das explorhino-Team, auf digitalem Weg, Experimente zum Nachmachen an. Heute wird gebastelt. Dr. Rhino zeigt Euch heute, wie ihr ganz einfach selber einen Schmetterling falten könnt. Dafür braucht ihr nur ein buntes Papier und eventuell Buntstifte zum Bemalen. Und wie ihr den Schmetterling am Besten faltet, seht ihr auf den Bildern und im Video. Den fertigen Schmetterling könnt ihr noch bemalen.