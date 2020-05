Seltsame Hinterlassenschaft

Landwirtschaft Sie wirkten aus der Luft wie überdimensionale Kothaufen, die Riesenfladen auf einem mit Winterweizen eingesäten Feld zwischen Abtsgmünd und Leinroden. Doch es war kein Kot, was da gelegen ist - obwohl es aus dem nahen Kotholzweiher beim Weiler Roßnagel zwischen Abtsgmünd und Leinroden stammt. Die dunkle Masse ist Schlamm, der dem Stillgewässer aus ökologischen Gründen entnommen worden ist, um die Wasserqualität zu verbessern. Insgesamt etwa 16 000 Kubikmeter wurden in Absprache mit dem Grundstücksbesitzer und dem Landwirtschaftsamt auf dem Acker deponiert und zu einer etwa zwölf Zentimeter hohen, neuen, fruchtbaren Erdschicht planiert. Der Schlamm ist in keiner Weise chemisch belastet. mam/Foto: opo