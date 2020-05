Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

9 Uhr: Es gibt Branchen und Berufszweige, die seit der Corona-Krise in der Flaute segeln. Andere stehen plötzlich mitten im Sturm. Wie die Pandemie das Berufsleben von Wolfgang Mader, Zentraler Leiter Einkauf der Kliniken Ostalb, durcheinandergewirbelt hat.

8.45 Uhr: Etwas zum Schmunzeln am Morgen: Verantwortung oder Verbot? Manfred Moll über das Fehlen eines ganz bestimmten Typus Maischerz.

8.32 Uhr: Auf den Wertstoffhöfen kann wieder fast Normalbetrieb herrschen. Die GOA erklärt, die gelockerten Einschränkungen.

8.23 Uhr: Der RB 13 von Stuttgart nach Aalen (planmäßige Abfahrt 8.32 Uhr in Schwäbisch Gmünd) hat rund elf Minuten Verspätung.

8.05 Uhr: Heute startet die Schule wieder - aber nur für Abschlussklassen. Wie sieht es mit den anderen Schülern aus? Zwei Beispiele, wie Schüler und Lehrer mit dem Homeschooling aufgrund der Corona-Zwangsferien zurecht kommen und wo Probleme auftreten.

7.50 Uhr: Bis Sonntagabend wurden in Baden-Württemberg 32.389 Corona-Infizierte und 1422 Verstorbene gezählt. Das sind 117 Infizierte und neun Verstorbene mehr als am Vortag. Die geringen Zahlen kommen zustande, weil 19 der 44 Kreisgesundheitsämter am Sonntag keine neuen Corona-Zahlen ans Landesgesundheitsamt übermittelt haben, berichtet die Stuttgarter Zeitung. So auch im Ostalbkreis. Die aktuellsten Zahlen sind Stand 2. Mai.

7.20 Uhr: Achtung Bahnfahrer: Die Bahn meldet zum aktuellen Zug nach Stuttgart (planmäßige Abfahrt 7.24 Uhr in Schwäbisch Gmünd) eine erhebliche Verspätung. Aktuell wird die Abfahrtszeit in Schwäbisch Gmünd mit 8.02 Uhr angegeben.

7.10 Uhr: Achtung Verkehrsteilnehmer: An diesen Montag wird es auf der B29 Richtung Stuttgart, zwischen Urbach und Schorndorf-Mitte aufgrund von Reinigungsarbeitern im Grafenberg- und Sünchentunnel zu Behinderungen kommen. Die Dauer der Arbeiten ist von 9.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr angesetzt. Dabei kann wechselseitig eine Fahrspur gesperrt sein.

6.40 Uhr: Danke für Nichts, ihr Vollidioten“, schimpft Mutlangens Bürgermeisterin Stephanie Eßwein auf Facebook. Denn Unbekannte haben in der Maiennacht am Rathaus und im Gewerbegebiet Hakenkreuze rumgeschmieren und Böller in den Rathausbriefkasten gesteckt.

6.15 Uhr: Mit Beschluss von Samstag, 2. Mai, hat die Landesregierung ihre Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus erneut geändert. Mit der neuen Corona-Verordnung will die Landesregierung weitere vorsichtige Schritte der Lockerungen der Maßnahmen vornehmen. Was sich ab heute ändert - und was bis auf Weiteres noch geschlossen bleibt.

6.05 Uhr: Der Start in die Woche wird etwas unbeständig. Dafür gibt es Temperaturen bis zu 20 Grad. Den ausführlichen Wetterbericht hat Tim Abramowski in seinem Video zusammengefasst.

6.01 Uhr: Bis auf die üblichen Baustellen sieht es auf den Straßen in der Region am Morgen gut aus. Auch auf den Schienen gibt es keine Verzögerungen. Kommen Sie gut in den Tag!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem ersten Montag im Mai.