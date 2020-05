Vandalismus in Mutlangen: Hakenkreuze an elf Gebäuden

Mutlangen. In der Nacht von Donnerstag, 30. April, auf Freitag, 1. Mai, zwischen 00:45 Uhr und 04:25 Uhr beschädigten bislang unbekannte Vandalen mindestens elf verschiedene Gebäude mit Hakenkreuzen und diversen Schriftzügen. Laut Polizeiinformationen wurden an Gebäuden im Bereich Ringstraße, In der Breite und am Rathaus die Wände beschmiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.